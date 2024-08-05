اتهام رجل بتهديد كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي

وُجهت اتهامات لرجل من ولاية فرجينيا بتهديد عنيف لنائبة الرئيس، المرشحة الديمقراطية لمنصب الرئيس، كامالا هاريس عبر الإنترنت بعد أيام من بدء حملتها الرئاسية.

واتهمت محكمة اتحادية في فرجينيا، فرانك كاريلو، يوم الجمعة، بتهديد نائبة الرئيس بعد نشر سلسلة من الرسائل التي تستهدف هاريس على موقع للتواصل الاجتماعي، بحسب سجلات المحكمة.

وتواجه هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس، الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في الخامس من نوفمبر المقبل.

وورد، في منشور منسوب للرجل، تضمنته سجلات المحكمة، "يتعين إضرام النار في كامالا هاريس وهي على قيد الحياة، وسأفعل ذلك شخصيا إذا لم يقم أحد غيري به".

وجاء في منشور آخر أن هاريس "سوف تندم على مجرد محاولتها لأن تصبح رئيسة".

ووُضع هذان المنشوران على موقع التواصل الاجتماعي في 27 يوليو الماضي، بعد ستة أيام من إعلان الرئيس جو بايدن تنحيه عن الترشح لإعادة انتخابه وتأييده هاريس لتحل محله مرشحة ديمقراطية.

ونشر ذات الحساب أيضا رسائل تستهدف بايدن ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي.

وصادر عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي، بندقية ومسدسا أثناء تفتيش منزل كاريلو، بحسب وثائق المحكمة.

ومن المتوقع أن يمثل كاريلو لأول مرة أمام المحكمة الاثنين.

وتعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري الساعي للعودة إلى البيت الأبيض، لمحاولة اغتيال الشهر الماضي عندما أطلق عليه مسلح النار وأصابه برصاصة في أذنه.