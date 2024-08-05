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ملك الأردن يحذر من الانزلاق إلى "حرب إقليمية"

عبد الله الثاني ملك الأردن
5 أغسطس 2024 21:46

أكد ملك الأردن عبد لله الثاني، اليوم الاثنين، ضرورة "خفض التصعيد" وإرساء "تهدئة شاملة" في المنطقة كي لا تنزلق إلى "حرب إقليمية".
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني أكد، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأميركي جو بايدن، "ضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة تحول دون انزلاقها إلى حرب إقليمية".
وأضاف البيان أن "التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة في غزة هو الخطوة الفورية التي يجب تنفيذها لحماية أمن المنطقة ومنع المزيد من الحرب والصراع".
كما أكد الملك، خلال الاتصال، "ضرورة وقف جميع الخطوات التصعيدية واحترام القانون الدولي وتنفيذه وفق معايير واحدة".
وحذر الملك من "خطورة الإجراءات أحادية الجانب، التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل وتستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، الأمر الذي قد يؤجج العنف في الإقليم".
وأكد أيضا "أهمية دور الولايات المتحدة في وقف الحرب على غزة والدفع باتجاه وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
من جانبه، أعرب بايدن، بحسب البيان، عن "شكره للملك على جهوده من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا "دعم الولايات المتحدة الثابت للأردن".

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المصدر: وكالات
ملك الأردن
عبدالله الثاني
خفض التصعيد
قطاع غزة
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