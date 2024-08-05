اختيار هاريس لنائب الرئيس ينحصر في مرشحين

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، إن اختيارات المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس انحصرت بين حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز.

ومن المتوقع أن تعلن هاريس عن اختيارها بحلول غد الثلاثاء، قبل ظهورها العام الأول مع رفيقها في السباق بجامعة "تيمبل" في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا.

وقالت المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هاريس قد اتخذت قرارها النهائي. وستبدأ نائبة الرئيس جولة تستمر خمسة أيام وتغطي سبع مدن في الولايات المتأرجحة التي من المرجح أن تقرر نتيجة انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل أمام منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الساعي للعودة إلى البيت الأبيض.

وذكرت المصادر أن هاريس قلصت بحثها بعد مقابلة ثلاثة مرشحين هم: والز، وشابيرو، وعضو مجلس الشيوخ الأميركي مارك كيلي في مقر إقامتها أمس الأحد.