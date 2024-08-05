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«الفاو» تطالب بسرعة تقديم المساعدات الغذائية للسودان

«الفاو» تطالب بسرعة تقديم المساعدات الغذائية للسودان
6 أغسطس 2024 01:05

جنيف (وام) 

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حثت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» التابعة للأمم المتحدة، أمس، على ضرورة التوسع السريع والعاجل في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية إلى السودان، فضلاً عن المساعدات الزراعية الطارئة في المناطق المتضررة من النزاع في البلاد.
وقالت «الفاو» في تقريرها الصادر أمس: «إن لجنة مراجعة المجاعة، خلصت وبشكل قاطع إلى أن الظروف مستمرة في مخيم زمزم للنازحين داخلياً والذي يستضيف حوالى 500 ألف نازح داخلي خارج مدينة الفاشر في دارفور»، لافتة إلى أن السودان يواجه أكبر أزمة نازحين داخلياً في العالم.
ونوه التقرير إلى أن حوالي 755 ألف شخص يواجهون حالياً مستويات كارثية من نقص الغذاء الحاد (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بينما يعاني إجمالي 25.6 مليون شخص من مستويات عالية (المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).
ورجحت «الفاو» تفاقم الأوضاع جراء هطول الأمطار ​​ودرجات الحرارة الأعلى من المتوسط و​​المتوقعة في جميع أنحاء الولايات الجنوبية والوسطى في السودان، محذرة من أن الفيضانات المحتملة قد تزيد من خطر خسائر المحاصيل والثروة الحيوانية، لافتة إلى أن الوصول الإنساني المحدود يؤدي إلى تفاقم مشكلة إمدادات الغذاء.

الفاو
المساعدات الغذائية
منظمة الأغذية والزراعة
الأمم المتحدة
السودان
أزمة السودان
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