الثلاثاء 6 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

3.8 مليار دولار مساعدات أميركية لدفع أجور موظفي الحكومة الأوكرانية

3.8 مليار دولار مساعدات أميركية لدفع أجور موظفي الحكومة الأوكرانية
6 أغسطس 2024 01:05

كييف (د ب أ)

أخبار ذات صلة
هاريس تتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي
أوكرانيا تتلقى منحة مالية كبيرة من الولايات المتحدة
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

حصلت أوكرانيا على أكثر من 3.5 مليار يورو (3.8 مليار دولار) من الولايات المتحدة في صورة مساعدات جديدة للميزانية من أجل دفع أجور موظفي الدولة.
وقال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو في بيان أمس: «هذه مساهمة مهمة للغاية لدعم ميزانية دولة أوكرانيا».
وسوف تستخدم هذه الأموال لدفع رواتب المعلمين والعاملين في الدفاع المدني وغيرهم من موظفي الدولة ولدعم النازحين داخلياً.
ولا يتعين على أوكرانيا تسديد هذه الأموال.
ووفقاً للوزارة، حصلت ميزانية أوكرانيا على ما يعادل 25 مليار يورو في صورة دعم مباشر من الولايات المتحدة وحدها منذ اندلاع الأزمة في فبراير 2022.
وبشكل إجمالي، حصلت أوكرانيا على 90 مليار يورو من مانحين دوليين لتمويل ميزانية الدولة منذ ذلك الحين.
وسيتم تمويل أكثر من نصف ميزانية أوكرانيا لعام 2024 من الخارج.

أميركا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
روسيا
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
برشلونة ينتظر «أنباء سارة»
الرياضة
برشلونة ينتظر «أنباء سارة»
اليوم 12:37
ضباط أمن يقومون بدورية شرق لندن
الأخبار العالمية
إصابة شرطيين في بليموث مع استمرار الاضرابات في بريطانيا
اليوم 12:31
تنويه من شرطة أبوظبي بسبب الحالة الجوية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 12:18
المستشفى الإماراتي الميداني(أرشيفية)
علوم الدار
المستشفى الإماراتي الميداني برفح يطلع وفداً من الصحة العالمية على جهوده لدعم القطاع الصحي بغزة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©