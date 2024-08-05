3.8 مليار دولار مساعدات أميركية لدفع أجور موظفي الحكومة الأوكرانية

كييف (د ب أ)

حصلت أوكرانيا على أكثر من 3.5 مليار يورو (3.8 مليار دولار) من الولايات المتحدة في صورة مساعدات جديدة للميزانية من أجل دفع أجور موظفي الدولة.

وقال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو في بيان أمس: «هذه مساهمة مهمة للغاية لدعم ميزانية دولة أوكرانيا».

وسوف تستخدم هذه الأموال لدفع رواتب المعلمين والعاملين في الدفاع المدني وغيرهم من موظفي الدولة ولدعم النازحين داخلياً.

ولا يتعين على أوكرانيا تسديد هذه الأموال.

ووفقاً للوزارة، حصلت ميزانية أوكرانيا على ما يعادل 25 مليار يورو في صورة دعم مباشر من الولايات المتحدة وحدها منذ اندلاع الأزمة في فبراير 2022.

وبشكل إجمالي، حصلت أوكرانيا على 90 مليار يورو من مانحين دوليين لتمويل ميزانية الدولة منذ ذلك الحين.

وسيتم تمويل أكثر من نصف ميزانية أوكرانيا لعام 2024 من الخارج.