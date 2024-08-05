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الاتحاد الأوروبي: استهداف البنية التحتية في غزة جريمة حرب

دمار واسع في غزة (رويترز)
6 أغسطس 2024 01:05

غزة (الاتحاد)

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أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن استهداف إسرائيل للبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة يشكل جريمة حرب.
وأضاف بوريل في بيان، أن «الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء التدمير المتواصل للبنية التحتية المدنية في رفح، بما يشمل محطة لمعالجة المياه».
وأكد أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تخلق ظروفاً تهدد حياة السكان المدنيين الذين ما زالوا يتعرضون للمجاعة والنزوح المتكرر إلى مخيمات مكتظة للشهر العاشر على التوالي، دون نهاية في الأفق ولا مكان يذهبون إليه.

الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل
البنية التحتية
غزة
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
إسرائيل
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