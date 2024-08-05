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إصابة جنود أميركيين في قصف على قاعدة في العراق

آثار قصف على قاعدة "عين الأسد" (أرشيفية)
5 أغسطس 2024 23:33

أكد ثلاثة مسؤولين أميركيين أن عدة جنود أميركيين أصيبوا في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق الاثنين.
وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن ما يشتبه بأنه هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.
وذكروا أن مصدرهم معلومات أولية يمكن أن تتغير.
كانت مصادر عراقية أفادت، في وقت سابق الاثنين، أن قصفا استهدف قاعدة في العراق تضم قوات أميركية، على وقع مخاوف من تصعيد إقليمي.
وقال مصدر عسكري إن "صواريخ أطلقت على قاعدة عين الأسد" في محافظة الأنبار.
وأضاف مصدر آخر "تم استهداف القاعدة بصاروخين" من دون أن يحدد الجهة التي نفذت الهجوم.

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المصدر: وكالات
قاعدة عين الأسد
قصف
صواريخ
قوات أميركية
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