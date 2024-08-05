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بايدن يبحث الوضع في الشرق الأوسط مع فريق الأمن القومي

بايدن يعود إلى البيت الأبيض بعد إجازته الأسبوعية
6 أغسطس 2024 00:29

بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، محادثات مع فريق الأمن القومي مع تصاعد المخاوف من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
ويلتقي بايدن فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات في البيت الأبيض "لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط" بعد عودته من عطلة نهاية الأسبوع في منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.
وضمن الحاضرين نائبة الرئيس كامالا هاريس التي من المتوقع أن تعلن عن مرشحها لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية عام 2024 في اليومين المقبلين.
كما أجرى بايدن اتصالا بملك الأردن عبد الله الثاني في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة لمنع تدهور الوضع.
وقال البيت الأبيض إن بايدن والملك عبد الله الثاني "بحثا جهودهما لوقف تصعيد التوتر الاقليمي بما يشمل التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري".
في عمان، أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني أكد، خلال اتصال مع بايدن، ضرورة "خفض التصعيد" وإرساء "تهدئة شاملة" في المنطقة كي لا تنزلق إلى "حرب إقليمية".

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المصدر: وكالات
جو بايدن
منطقة الشرق الأوسط
التصعيد
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