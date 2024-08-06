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إجلاء الآلاف من شمال شرقي الصين بسبب الفيضانات

فيضانات في الصين(أرشيفية)
6 أغسطس 2024 11:37

 تم إجلاء أكثر من 28 ألف شخص من سكان مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين في أعقاب جولة جديدة من الأمطار الغزيرة، حيث تجاوز منسوب المياه في ستة أنهار بالمقاطعة مستويات التحذير.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن الأمطار الغزيرة التي ضربت العديد من أجزاء المقاطعة الأحد والاثنين وصلت إلى أعلى منسوب لهطول الأمطار، في منطقة شينغلونغتاي في مدينة بانجين مما أدى إلى قيام ثماني مدن من أصل 14 مدينة تابعة للمقاطعة بتفعيل استجابات طارئة من المستوى الثالث أو الرابع لمكافحة الفيضانات فيما توقع المرصد الجوي بالمقاطعة هطول المزيد من الأمطار اليوم وغدا.

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إجلاء 28 ألفاً شمال شرقي الصين جراء الفيضانات

يذكر أن لدى الصين نظام استجابة للطوارئ مؤلف من أربعة مستويات لمكافحة الفيضانات، حيث يمثل المستوى الأول الاستجابة الأقوى.

المصدر: وكالات
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