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العاصفة "ديبي" تضرب فلوريدا وتخلف أضراراً

شارع غمرته المياه بسبب العاصفة ديبي، في هولمز بيتش، فلوريدا.
6 أغسطس 2024 11:11

اجتاحت العاصفة المدارية ديبي شمال فلوريدا وخلفت أضراراً ووفيات، في طريقها نحو جورجيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا، مما ينذر بأسبوع من الأمطار الغزيرة والسيول في جميع أنحاء المنطقة.

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم بعد ان وصلت العاصفة الاستوائية ديبي إلى شمال ولاية فلوريدا الأميركية بقوة إعصار قبل أن تتراجع حدّتها، وسط تحذيرات من وقوع فيضانات كارثية في جنوب الولايات المتحدة واحتمال ارتفاع منسوب المياه بما يصل إلى مترين تقريباً في بعض الأماكن على السواحل.

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وذكر وسائل إعلام أن ديبي اجتاحت شبه جزيرة فلوريدا، وغمرت بعض الأماكن نتيجة الأمطار الغزيرة وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 300 ألف شخص.

وصل الإعصار إلى اليابسة إلا أنه سرعان ما ضعف وتحول إلى عاصفة استوائية لكنها تحمل قوة هطول الأمطار التي غمرت مساحة كبيرة من الولاية، ومن المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من شمال شرق فلوريدا خلال الساعات المقبلة.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
فلوريدا
عاصفة
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