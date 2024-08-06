هاريس تختار حاكم مينيسوتا لمنصب نائب الرئيس

شعبان بلال (واشنطن)

اختارت كامالا هاريس مرشحة الح ت قراري: سينضم حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز إلى حملتنا نائباً لي».

وانتُخب والز (60 عاماً)، وهو من قدامى المحاربين في الحرس الوطني للجيش الأميركي ومعلم سابق، في منطقة ذات ميول «جمهورية» في مجلس النواب في عام 2006، وظل عضواً فيه لمدة 12 عاماً قبل انتخابه حاكماً لولاية مينيسوتا في عام 2018. وخلال فترة عمله في مينيسوتا، دفع والز بأجندة تقدمية تتضمن تقديم وجبات مدرسية مجانية وأهدافاً لمعالجة تغير المناخ وتخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة، وزيادة أيام الإجازات المدفوعة الأجر للعمال في مينيسوتا.

ودافع «والز» عن حقوق الإنجاب للمرأة لكنه أظهر أيضاً ميولاً محافظة في أثناء تمثيل منطقة ريفية بمجلس النواب، إذ دافع عن مصالح زراعية ودعم الحق في امتلاك السلاح.

والز غير معروف كثيرا خارج ولاية مينيسوتا، وله مسار غير تقليدي للسياسيين الأميركيين إذ كان سابقا أستاذ جغرافيا ومدربا لكرة القدم الأميركية.

ووالز حاكم ولاية من الغرب الأوسط الأميركي تعتبر من الولايات الأساسية في انتخابات نوفمبر المقبل، وهو معروف باتخاذه تدابير اعتبرت تقدمية منذ توليه هذا المنصب في 2019.

ووصف فريق حملة ترامب المرشح لمنصب نائب الرئيس بانه «متطرف ليبرالي خطر». وكان الديمقراطيون قد انتقدوا بقسوة اختيار ترامب للسيناتور جيمس ديفيد فانس نائبا له باعتباره «يميني متطرف».

واختارت «هاريس»، وهي ابنة مهاجرين من جاميكا والهند، شخصية سياسية ذات شعبية من الغرب الأوسط تصوت ولايته الأصلية بشكل مضمون للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية ولكنها قريبة من ويسكونسن وميشيجان، وهما ولايتان دائماً ما تشهدان صراعاً قوياً بين الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري»، وفي حال فوز كامالا ستكون أول سيدة تعتلي سدة الحكم في تاريخ الولايات المتحدة.

قال مدير الاتصالات السابق لزعيم الأغلبية «الجمهورية» في مجلس النواب ستيوارت روي: إن اختيار كامالا هاريس لتمثيل «الديمقراطيين» بدلاً من جو بايدن منحهم أملاً كبيراً في الوقت الذي كان الحزب يشعر فيه باليأس بشأن فرص بايدن كمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة دونالد ترامب.

وأوضح «روي» في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الحزب «الديمقراطي» لم يكن خائفاً فقط على استمراره في رئاسة البيت الأبيض، ولكن أيضاً على احتمالية خسارته انتخابات مجلس النواب الذي تسيطر عليه الأغلبية «الجمهورية»، بجانب انتخابات الولايات وغيرها من السباقات التي من المحتمل أن يخسروها إذا لم يحضر الناخبون «الديمقراطيون» للتصويت، إلا أن دخول هاريس كمرشح جديد جعلهم يعيدون ضبط اللعبة.

وأشار إلى أن استطلاعات الرأي قد تعطي صورة أوضح، في الوقت ذاته جاء اختيار ترامب لنائبه فانس ليس لضمان تصويت ولاية متأرجحة أكثر من كونه يبحث عن إمكانه مواصلة إرثه وأن يكون الوريث الشرعي للحزب من بعده.

وينطلق المؤتمر العام للحزب «الديمقراطي» خلال أغسطس الجاري ومن المتوقع الإعلان عن ترشيح كامالا هاريس بشكل رسمي للحزب إلى جانب اختيار المرشح لمنصب نائب الرئيس، مع إطلاق مزيد من الدعم لمرشحي الولايات وانتخابات الكونغرس والتي من المتوقع ألا تكون أقل قوة من الرئاسيات. واعتبر «روي» أن «جي دي فانس» شخص مناسب بكل المقاييس خاصة لسياسة ترامب والذي يبحث أيضاً عن شخص مشابه لطريقته ومخلص لها.