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الاتحاد الأوروبي يفرج عن 4.2 مليار يورو من المنح والقروض لصالح أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يفرج عن 4.2 مليار يورو من المنح والقروض لصالح أوكرانيا
6 أغسطس 2024 19:02

أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل، الإفراج عن ما يقرب من 4.2 مليار يورو من الأموال كأول دفعة منتظمة من المنح والقروض في إطار مرفق أوكرانيا التابع للاتحاد الأوروبي، لدعم الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا وعمل إدارتها العامة.
وخلص المجلس الأوروبي في قراره، إلى أن أوكرانيا استوفت الشروط والإصلاحات اللازمة المتوخاة في خطة أوكرانيا لتلقي الأموال، التي ستصرف من مرفق أوكرانيا، وتشمل هذه الإصلاحات إدارة المالية العامة، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وبيئة الأعمال، والطاقة، وإزالة الألغام.
وشدد المجلس، على أهمية تخصيص الأموال في أقرب وقت ممكن، نظراً للوضع المالي الصعب في أوكرانيا.
يذكر أن المجلس الأوروبي خلص في مايو 2024، إلى أن خطة أوكرانيا استوفت الشروط المسبقة لأوكرانيا لتلقي ما يصل إلى 50 مليار يورو كدعم في إطار مرفق أوكرانيا.

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المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
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