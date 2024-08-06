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أول امرأة في ويلز تتولى رئاسة الوزراء

أول امرأة في ويلز تتولى رئاسة الوزراء
6 أغسطس 2024 20:07

أصبحت إيلونيد مورغان الثلاثاء أول امرأة تتولى رئاسة حكومة ويلز بعد انتخابها من قبل البرلمان المحلي في هذا الاقليم التابع للمملكة المتحدة.
وتخلف مورغان البالغة 57 عاما، زعيم حزب العمال في ويلز فوغان غيتينغ الذي استقال الشهر الماضي.
هي عضو في البرلمان المحلي منذ عام 2016، وانضمت عام 2011 إلى مجلس اللوردات في وستمنستر حيث هي حاليا في «إجازة مصرح بها».
وكانت أيضا نائبة في البرلمان الأوروبي بين عامي 1994 و2009.
وقالت الثلاثاء بعد انتخابها «إنه لشرف لي أن أقف أمامكم اليوم كأول امرأة تصبح رئيسة وزراء ويلز».
في ويلز التي يبلغ عدد سكانها 3,1 مليون نسمة تتولى الحكومة المحلية العديد من الملفات مثل الصحة والتعليم والنقل.
وخلال الحملة الانتخابية لقيادة حزب العمال في ويلز وكانت يومها المرشحة الوحيدة، قدمت نفسها على أنها «مرشحة الوحدة» في حزب عمالي قوضته التوترات.

 

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المصدر: آ ف ب
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