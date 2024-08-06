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العاصفة «ديبي» تضرب فلوريدا مخلفةً قتلى

العاصفة «ديبي» تضرب فلوريدا مخلفةً قتلى
6 أغسطس 2024 21:03

 تسبّبت العاصفة الاستوائية ديبي التي ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة بسقوط خمسة قتلى وفق حصيلة جديدة الثلاثاء، فيما تهدد الأمطار القوية المصاحبة لها بحدوث فيضانات قد تكون عواقبها جسيمة.
ضربت ديبي ساحل فلوريدا الاثنين بقوة إعصار من الفئة الأولى (على مقياس من 5 درجات)، وواصلت مسارها الثلاثاء نحو الشمال باتجاه ولايتي جورجيا وكارولاينا الجنوبية مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 75 كلم بعد أن بلغت 120 كلم في الساعة، وفق المركز الوطني للأعاصير.
بعد وفاة أربعة أشخاص في فلوريدا في حوادث مرورية وسقوط شجرة، أعلنت سلطات مقاطعة كولكيت بولاية جورجيا أن شاباً يبلغ 19 عاماً توفي الاثنين أيضاً إثر سقوط شجرة على منزل.
وحذر المركز الوطني للإعصار الثلاثاء من أن «ديبي يمكن أن تغمر البر بأمطار تصل شدتها إلى مستويات تاريخية من 25 إلى 50 سم» وتسبب «فيضانات كارثية» في مناطق معينة من هذه الولايات الجنوبية الشرقية.
ومنذ الاثنين، شدد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على أن التهديد بحدوث فيضانات سيستمر في أجزاء مختلفة من الولاية في الأيام المقبلة.

- حالة طوارئ - 
وقال المركز الوطني للأعاصير إنه يتوقع أن تتحرك ديبي ببطء شرقاً ثم شمالاً حتى مساء الخميس. أما الثلاثاء، فستتحرك قبالة سواحل جورجيا.وأعلن جو بايدن حالة الطوارئ الأحد في ولاية كارولاينا الجنوبية، بعد إعلانها في فلوريدا في اليوم السابق. ويسمح هذا الإجراء بصرف أموال فدرالية لمساعدة السلطات المحلية.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس يحث السكان «على البقاء يقظين والاستجابة لتوجيهات السلطات المحلية».

 

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