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عباس: إدارة غزة يجب أن تعود للسلطات الفلسطينية الشرعية

عباس: إدارة غزة يجب أن تعود للسلطات الفلسطينية الشرعية
7 أغسطس 2024 01:01

موسكو (وكالات) 

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أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة يجب أن يعود لسيطرة السلطات الفلسطينية الشرعية، وأن الخطط الإسرائيلية للسيطرة المؤقتة على القطاع غير مقبولة. وأضاف عباس لوكالة الإعلام الروسية في تصريحات نشرت أمس «يجب أن تُدار غزة تحت إشراف منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الشرعية»، وتابع «إننا نعارض بشدة الخطط الإسرائيلية التي توفر بعض الحلول المؤقتة».
 وقال الرئيس الفلسطيني إن اغتيال إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي يهدف إلى إطالة أمد الحرب في غزة، مضيفاً أنه سيبحث الأزمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن عباس سيقوم بالزيارة المتوقعة منذ وقت طويل إلى روسيا في الفترة من 12 حتى 14 أغسطس لإجراء مباحثات مع بوتين.
في سياق آخر، أكد مصدر مسؤول في «حماس» أمس أن الحركة أغلقت ملف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل حتى إشعار آخر، رغم «الضغوط العربية والدولية التي تتعرض لها الحركة للوصول إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن».  وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن قرار الحركة بتجميد المفاوضات مع إسرائيل جاء عقب اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي، وسط اتهامات بأن إسرائيل هي التي نفذت عملية الاغتيال.

محمود عباس
غزة
فلسطين
إسرائيل
قطاع غزة
طهران
إيران
إسماعيل هنية
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