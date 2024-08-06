الأربعاء 7 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

شيخ الأزهر يؤكد دعم جهود تعزيز السلام عالمياً

جانب من الاستقبال في مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة (وام)
7 أغسطس 2024 01:01

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
شيخ الأزهر يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تشارك في مؤتمر الفتوى والبناء الأخلاقي بالقاهرة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بمكتبه في مشيخة الأزهر بالقاهرة. 
ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالجروان، وأشاد بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام، مؤكداً دعمه لتوجهات المجلس وجهوده في دعم التسامح والسلام. 
وأكد الجانبان ضرورة إبراز دور رجال الدين في ظل التحديات الدولية التي يمر بها العالم، وفي ظل تزايد خطاب الكراهية، داعين إلى تواجد دبلوماسية رجال الدين في العمل البناء الذي يخدم توجهات السلام حول العالم، مشددين على دور رجال الدين في الحث على نبذ الكراهية والحروب والعنف.
وقدم الجروان لشيخ الأزهر شرحاً حول نتائج أعمال المجلس العالمي للتسامح والسلام وبالأخص مخرجات مؤتمر دور رجال الدين في نشر قيم التسامح والسلام الذي عقده المجلس في إشبيليا بإسبانيا الشهر الماضي، وآلية تفعيل المخرجات عبر عمل دولي مشترك لرجال الدين. كما أكد الجروان أهمية عقد طاولة مستديرة لبحث تعزيز الجهود المشتركة في هذا الصدد.
من جانبه، أكد فضيلة الإمام الأكبر دعمه للتعاون بين جامعة الأزهر والمجلس بشأن برنامج الماجستير في دراسات التسامح والسلام الذي أطلقه المجلس العالمي للتسامح والسلام.
من جهة أخرى، استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المقر البابوي بالقاهرة، معالي أحمد بن محمد الجروان. وخلال اللقاء تطرق الجروان إلى مؤتمر التسامح والسلام الذي عقد في إشبيليا الشهر الماضي، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى تحقيق عمل مشترك يجمع المتخصصين من رجال الدين لتفعيل مخرجات مؤتمر دور رجال الدين بإشبيليه. وأعرب عن تطلعه لعقد لقاء مشترك بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجلس العالمي للتسامح والسلام من خلال مائدة مستديرة بهدف تعزيز السلام العالمي والحد من الكراهية، مشدداً على أهمية أن تكون الدول العربية منبعاً لرسائل السلام للعالم أجمع.
من جهته ثَمَّنَ قداسة البابا تواضروس تلك الجهود، معرباً عن دعمه لكل جهد يبذل من أجل نبذ الكراهية ونشر المحبة والسلام.
وفي جانب آخر، منح صاحب السمو الملكي عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه السلطان السابق لـ«بهنج» بماليزيا، الدكتور خالد غانم الغيث الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية وسام القائد الكبير من الدرجة الأولى.
جاء ذلك تقديراً للإسهامات الكبيرة التي قدمها الدكتور الغيث في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وماليزيا.

شيخ الأزهر
أحمد الطيب
الأزهر الشريف
أحمد بن محمد الجروان
القاهرة
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
العاصفة «ديبي» تتسبب بأمطار غزيرة قبالة جنوب شرق أميركا
الأخبار العالمية
العاصفة «ديبي» تتسبب بأمطار غزيرة قبالة جنوب شرق أميركا
اليوم 20:03
3 زلازل تضرب جزيرة كريت اليونانية
الأخبار العالمية
3 زلازل تضرب جزيرة كريت اليونانية
اليوم 19:56
التونسي الجندوبي يكتفي باللعب على برونزية التايكوندو
الرياضة
التونسي الجندوبي يكتفي باللعب على برونزية التايكوندو
اليوم 19:46
بكاء على «ضفاف البرونزية» وقفزة من الفرح في الماء!!
الرياضة
بكاء على «ضفاف البرونزية» وقفزة من الفرح في الماء!!
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©