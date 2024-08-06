4.2 مليار يورو مساعدات مالية أوروبية لأوكرانيا

بروكسل (د ب أ)

وقعت دول الاتحاد الأوروبي أمس على أول دفعة من المساعدات الربع سنوية من صندوق دعم أوكرانيا الذي تبلغ قيمته 50 مليار يورو (55 مليار دولار). وسيتم توجيه هذه الدفعة التي تبلغ قيمتها 4.2 مليار يورو لتمويل نشاط الدولة في ظل الأزمة الراهنة، ولدعم الاقتصاد الأوكراني. وتغلب الاتحاد الأوروبي على المعارضة القوية من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في وقت سابق من العام الجاري لإنشاء صندوق بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا من ميزانية التكتل حتى عام 2027. واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على مناقشة عمل صندوق دعم أوكرانيا كل عام حتى 2027.