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أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية يحصل على «وسام القائد الكبير» بماليزيا

أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية يحصل على «وسام القائد الكبير» بماليزيا
7 أغسطس 2024 00:50

منح صاحب السمو الملكي عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا السابق وسلطان ولاية باهنج، سعادة الدكتور خالد غانم الغيث الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية وسام القائد الكبير من الدرجة الأولى للوسام المتميز لتاج بهنج.
جاء ذلك تقديراً للإسهامات الكبيرة التي قدمها سعادة الدكتور الغيث في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وماليزيا بالإضافة إلى تعزيز الأخوة الإنسانية وتعزيز الوحدة والتفاهم بين المجتمعات المختلفة.

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ويعتبر هذا اللقب المرموق «داتو إندرا» لقبًا خاصًا يمنح لأفراد العائلة الملكية والمقربين منها في ماليزيا.

المصدر: وام
ماليزيا
الأخوة الإنسانية
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