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تيم والز يشارك في أول مهرجان انتخابي مع هاريس

كامالا هاريس وحاكم مينيسوتا الذي تم اختياره حديثًا لمنصب نائب الرئيس خلال تجمع انتخابي في فيلادلفيا
7 أغسطس 2024 08:50

شنّ تيم والز الذي رشّحته كامالا هاريس الثلاثاء، لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقرّرة في نوفمبر، هجوماً حادّاً على منافسها الجمهوري دونالد ترامب.وذلك في أول مهرجان انتخابي يشاركان فيه سوياً
ولم يعد أمام هاريس ووولز سوى ثلاثة أشهر لتعريف الناخبين عليهما وإقناعهم بمنحهما أصواتهم في استحقاق الخامس من نوفمبر.
وبنسيلفانيا من الولايات المتأرجحة التي رجّحت كفّة بايدن للفوز بالرئاسة في 2020، وسيتعيّن على الديموقراطيين الفوز بها مجدّداً في نوفمبر.
وسيزور المرشحان الديموقراطيان لاحقاً ولايات متأرجحة أخرى، في جولة تستمر حتى السبت.
وفي منتصف أغسطس سيحتفلان بنيلهما رسمياً ترشيح الحزب الديموقراطي خلال مؤتمر عام سيعقد في شيكاغو.

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