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الشرطة البريطانية تعلن حالة التأهب لمكافحة أعمال الشغب

عناصر من الشرطة البريطانية
7 أغسطس 2024 14:37

أعلنت الشرطة البريطانية حالة التأهّب لمواجهة مزيد من أعمال الشغب، اليوم الأربعاء وسط تزايد الدعوات للتظاهر، بعد أكثر من  أسبوع على بدء أعمال الشغب.
وأوقف حوالي 400 شخص في الأيام الأخيرة، ووجهت تهم حالياً لحوالي مئة شخص وفقاً للنيابة. 

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بعد اجتماع طارئ جديد الثلاثاء، أكّد رئيس الحكومة كير ستارمر، أنّه يتوقّع احكاماً "قاسية" على مثيري الشغب مؤكداً أنّ أولويته هي ضمان سلامة السكان.
وقال ستارمر إنه "لا ينبغي لأحد أن يشارك في هذه الفوضى". 
ومنذ نهاية الثلاثاء، حذرت شرطة لندن من أنّها تملك "كل الصلاحيات والتكتيكات والأدوات المتاحة لمنع المزيد من مشاهد الفوضى". 
وأشارت الحكومة إلى أنّه سيتمّ هذا الأسبوع تشكيل "جيش" احتياطي يضمّ حوالي 6 آلاف عنصر شرطة متخصّصين في الحفاظ على النظام، كما سيتمّ توفير 561 مكاناً للسجن لاحتجاز مثيري الشغب.

المصدر: وكالات
لندن
الشرطة البريطانية
بريطانيا
مكافحة الشغب
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