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السجن لبولندي اعتدى على رئيسة وزراء الدنمارك

السجن لبولندي اعتدى على رئيسة وزراء الدنمارك
7 أغسطس 2024 17:57

 قضت محكمة دنماركية، اليوم الأربعاء، بالسجن أربعة أشهر بحق مواطن بولندي وجه لكمة لرئيسة الوزراء ميته فريدريكسن.
 كما قضت محكمة كوبنهاجن الابتدائية بترحيل المتهم البالغ من العمر 29 عاما، لقضاء عقوبة السجن. 
ووجه الرجل لكمة لفريدريكسن في كتفها وسط كوبنهاجن في السابع من يونيو الماضي، بينما كانت في طريقها لاحتساء قهوة .
 وعانت فريدريكسن من إصابة طفيفة، وألغت العديد من مواعيدها في الأيام التالية. ونفى الرجل البولندي الذي يعيش في الدنمارك منذ خمس سنوات، قيامه بضرب رئيسة الوزراء.
 وأفادت وكالة أنباء ريتزاو الدنماركية بأنه قال للمحكمة إن ذلك اليوم كان «يوماً سيئاً». 
 وعقب أداء العقوبة، سوف يتم ترحيل الرجل ولن يسمح له بدخول الدنمارك لمدة ست سنوات. 

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