العاصفة «ديبي» تتسبب بأمطار غزيرة قبالة جنوب شرق أميركا

تسببت العاصفة المدارية ديبي في هطول أمطار غزيرة على جنوب شرق الولايات المتحدة في الوقت الذي تحركت فيه ببطء قبالة ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا صباح اليوم الأربعاء، مما يثير احتمال حدوث فيضانات خطيرة بالمنطقة، مع توقعات بزيادة سرعتها في الأيام المقبلة وتوجهها نحو الشمال الشرقي.

ولاقى ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم في ولايتي فلوريدا وجورجيا في أعقاب العاصفة التي ضربت ساحل فلوريدا المطل على خليج المكسيك يوم الاثنين عندما كانت إعصاراً من الدرجة الأولى ثم اتجهت شمالاً.

ومن المتوقع أن تهدد السواحل الجنوبية الشرقية وسواحل الوسط المطل على المحيط الأطلسي لأيام.وأعلن حكام ولايات ساوث كارولاينا ونورث كارولاينا وفلوريدا وجورجيا حالة الطوارئ. وغمرت العاصفة بالفعل أحياء وتجمعات بالمياه مع فيضانات واسعة النطاق غمرت الشوارع والمنازل في أنحاء المنطقة.

وقال نيل ديكسون عالم الأرصاد الجوية في منطقة تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا «كمية الأمطار خلال العاصفة غير معتادة... الفيضانات التي اجتاحت المنطقة لم يشهدها السكان منذ سنوات طويلة»، مشيراً إلى أن كمية الأمطار التي تسقط يومياً أكبر من أي سجلات يومية سابقة تم تسجيلها في المنطقة.