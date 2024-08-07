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مقتل 5 أشخاص جراء تحطم مروحية في نيبال

مقتل 5 أشخاص جراء تحطم مروحية في نيبال
7 أغسطس 2024 21:51

 أكدت الشرطة مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن مروحية تابعة لشركة طيران إير ديناستي عقب تحطمها في وسط نيبال اليوم الأربعاء. 
وأفادت الشرطة أن الطائرة تحطمت بالقرب من حديقة شيفابوري الوطنية وهي في طريقها من كاتماندو إلى سيابروبيسي. وقال المتحدث باسم الشرطة النيبالية دان بهادور كاركي إن من بين القتلى طيار نيبالي وأربعة مواطنين صينيين بينهم امرأة. 
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن كاركي قوله إن «فريقنا وصل إلى موقع تحطم الطائرة وأكد عدم وجود ناجين. وجرى انتشال الجثث».
 وتقع سيابروبيسي على بعد نحو 80 كيلومترا شمال غرب كاتماندو بالقرب من حدود التبت، وهي نقطة عبور رئيسة للرحالة المتجهين إلى منطقة لانجتانج. 
ويذكر أن التضاريس الجبلية الصعبة في نيبال وظروف الطقس المتغيرة بسرعة تتسبب في كثير من الأحيان في وقوع حوادث طائرات. 

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المصدر: د ب أ
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