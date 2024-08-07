تركيا تنضم إلى دعوى «الإبادة» المرفوعة ضد إسرائيل

إسطنبول (الاتحاد)

انضمت تركيا، أمس، إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وقدم وفد برلماني تركي برفقة السفير التركي في هولندا «إعلان تدخل» في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونكو كيسيلي، إن «القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية مهمة للغاية لضمان عدم بقاء الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل دون عقاب». ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية، حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة.

وانضمت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى القضية. وفي حكم صدر في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضاً ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.

لكن جنوب أفريقيا حضّت منذ ذلك الحين مراراً المحكمة على التحرك، قائلة إن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.