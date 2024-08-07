العثور على جثتين تحت أنقاض فندق انهار في ألمانيا

تم اليوم الأربعاء العثور على جثتين وإنقاذ ستة أشخاص من تحت أنقاض فندق انهار جزئياً في غرب ألمانيا. وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ إنه لا يزال هناك شخص محاصر بين أنقاض المبنى الواقع في بلدة كروف على نهر موزيله في ولاية راينلاند-بفالتس.

ولا تزال فرق الإنقاذ على تواصل مع المرأة حيث يأمل المنقذون في انتشالها قبل نهاية اليوم.

وقع الحادث المأساوي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عندما انهار أحد طوابق الفندق متعدد الطوابق وكان بداخله 14 شخصاً. وأسفر الحادث عن مقتل شخصين، أحدهما امرأة حيث تم العثور على جثتها في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، والآخر رجل لم يتم انتشال جثته بعد.