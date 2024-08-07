الحكومة المؤقتة في بنجلاديش تؤدي اليمين الدستورية اليوم

دكا (د ب أ)

قال قائد الجيش البنجلاديشي الجنرال وقار الزمان، في إفادة لوسائل الإعلام بثت على الهواء مباشرة أمس، في العاصمة دكا، إن الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، التي سيرأسها الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، من المرجح أن تؤدي اليمين الدستورية مساء اليوم. وكان الرئيس البنجلاديشي محمد شهاب الدين قد قرر، أول أمس الثلاثاء، تعيين يونس رئيساً للحكومة المؤقتة للإشراف على الانتخابات المقبلة بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وفرارها من البلاد أمس الأول الاثنين، في مواجهة احتجاجات حاشدة. ومن المقرر أن يصل الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال الحائز على جائزة نوبل، والذي دافع عن مفاهيم الإقراض بالغ الصغر والتمويل متناهي الصغر، إلى دكا بعد ظهر يوم الخميس قادماً من الخارج.

وقال الجنرال وقار الزمان، إن مراسم أداء اليمين الدستورية ستقام في الساعة 8 مساء اليوم بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش). وأضاف أن عدد أعضاء الحكومة المؤقتة من المرجح أن يصل إلى 15 عضواً. وتابع قائد الجيش «نأمل أن نتمكن من خلق أجواء مواتية في البلاد للتغلب على الأزمة»، داعيا الرأي العام إلى تجنب نشر أي شائعات في وقت تمر فيه البلاد بأزمة. وقبيل عودته، دعا محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، شباب بنجلاديش إلى التحلي بالهدوء والاستعداد لإعادة بناء البلاد.