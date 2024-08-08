الشهر الماضي ثاني أعلى أشهر يوليو حرارة على الإطلاق

قالت خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن الشهر الماضي هو ثاني أعلى شهور يوليو ارتفاعا في درجات الحرارة على الإطلاق.

وشهد يوليو 2024 متوسط درجة حرارة عالمية قدره 16.91 درجة مئوية، وهو أقل بمقدار 0.04 درجة مئوية من متوسط درجة الحرارة في يوليو 2023، الذي يعد حاليا الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق.

وحتى يونيو 2024، كانت درجات الحرارة الشهرية قد كسرت الأرقام القياسية كل شهر منذ مايو 2023.

وقالت سامانثا بورجيس نائب مدير خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي : لم يتغير السياق العام، مناخنا يستمر في الاحترار، فالتأثيرات المدمرة لتغير المناخ بدأت قبل عام 2023 وستستمر حتى تصل الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة إلى صفر صافي.

وخلال الفترة من أغسطس 2023 إلى يوليو 2024، كان متوسط درجة الحرارة العالمية أعلى بمقدار 1.64 درجة مئوية من المتوسط قبل الثورة الصناعية، وفقا لبيانات كوبرنيكوس.

وشهدت الأرض أسخن يومين على الإطلاق في يوليو الماضي، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية اليومية 17.16 درجة مئوية و17.15 درجة مئوية يومي 22 و23 يوليو.

وتجاوز متوسط درجة الحرارة في أوروبا في يوليو القيمة الشهرية من 1991 إلى 2020 بمقدار 1.49 درجة مئوية، مما جعله ثاني أكثر شهور يوليو حرارة منذ بدء تسجيل البيانات في أوروبا.

ووفقا للتقرير، كانت درجات الحرارة فوق المتوسط بشكل رئيسي في جنوب وشرق أوروبا، ولكن بالقرب من أو تحت المتوسط في شمال غرب أوروبا.