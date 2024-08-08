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الدفاع الجوي الروسي يسقط صواريخ في أجواء كورسك

أرشيفية
8 أغسطس 2024 10:03

أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف فجر اليوم الخميس، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ أوكرانية  في أجواء المقاطعة.  

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 وذكرت وكالة سبوتنك الروسية للأنباء  أن سميرنوف كتب على حسابه في تطبيق تليجرام "في أجواء مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية  سبعة صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية". ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع أمس الأربعاء  مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف وأمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.

المصدر: وكالات
روسيا
روسيا وأوكرانيا
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