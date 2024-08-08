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نورث كارولاينا تتأهب لفيضانات مع وصول العاصفة ديبي

أضرار خلفتها العاصفة ديبي
8 أغسطس 2024 11:39

من المتوقع أن تصل العاصفة المدارية ديبي إلى اليابسة اليوم الخميس لتلقي بمزيد من الأمطار الغزيرة على ساحل ولاية نورث كارولاينا، مما يثير مخاوف من احتمال حدوث سيول في المناطق التي كانت قد غمرتها بالفعل أمطار سابقة بسبب بطء حركة العاصفة.
وقال خبراء في مجال الأرصاد الجوية إن العاصفة قد تتسبب في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من شرق ولاية ساوث كارولاينا اليوم الخميس، وقد يصل ارتفاع منسوب مياه الأمطار إلى 23 سنتيمترا.
ورغم أن العاصفة ديبي تسببت في هطول أمطار بكمية أقل أمس الأربعاء مقارنة بالأيام السابقة، فإن ريتش بان من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حذر من أن اليوم سيكون مختلفا.
وذكر بان أن العاصفة ديبي ستتسبب في هطول أمطار يتجاوز منسوبها عشرة سنتيمترات على ولايتي فرجينيا وبنسلفانيا بحلول غد الجمعة، وأضاف أنه من المتوقع أن تنتج العاصفة أيضا أمطارا يصل ارتفاعها إلى عشرة سنتيمترات في وسط نيويورك وشمال فيرمونت في مطلع الأسبوع.
ولاقى ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم في ولايتي فلوريدا وجورجيا في أعقاب العاصفة التي ضربت ساحل فلوريدا المطل على خليج المكسيك يوم الاثنين عندما كانت إعصارا من الدرجة الأولى وتتجه نحو الشمال الشرقي.
وأعلن حكام ولايات ساوث كارولاينا ونورث كارولاينا وفلوريدا وجورجيا حالة الطوارئ. وغمرت المياه بالفعل أحياء وتجمعات سكنية واجتاحت الشوارع وأغرقت المنازل في أنحاء المنطقة.

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