الجمعة 9 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

شاهد اللقطات الأولى لزلزالي اليابان

شاهد اللقطات الأولى لزلزالي اليابان
8 أغسطس 2024 14:22

ضرب زلزالان بقوة 6,9 و7,1 درجات تواليا قبالة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان الخميس، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فيما حذّرت وكالة الأرصاد الجوية المحلية من حدوث أمواج تسونامي في مناطق ساحلية.
وأفادت هيئة البث اليابانية «إن إتش كيه» أنه يتوقّع وصول أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر، وربّما وصلت، إلى بعض المناطق الساحلية في جزيرتَي كيوشو وشيكوكو.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الخميس «ستضرب أمواج تسونامي بشكل متكرّر. من فضلكم لا تذهبوا إلى البحر ولا تقتربوا من الساحل حتى يُرفع التحذير».

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
ووقع الزلزال الأول عند الساعة 16,42 (07,42 ت غ) على عمق 33 كيلومتراً وعلى مسافة نحو 29 كيلومتراً إلى جنوب شرق ميازاكي في كيوشو، وتلاه زلزال ثان على مقربة على عمق 25 كيلومترا، وفق ما أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وأنشأت الحكومة اليابانية فريق عمل خاصا للتعامل مع الزلازل، بحسب بيان.
وتشهد اليابان زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية لـ«حزام النار» في المحيط الهادئ.
ويتعرض الأرخبيل الذي يعد حوالي 125 مليون نسمة، لـ1500 هزة تقريبا كل عام وتحدث فيه 18 % من الزلازل في العالم، لكنها غالبا ما تكون خفيفة، علما أن الضرر الذي تسببه يختلف بحسب موقعها وعمقها.
لكن حتى الزلازل القوية لا تتسبب عادة بأضرار كبيرة بفضل التقنيات وأنظمة البناء الصارمة في البلاد.

أخبار ذات صلة
هل اليابان أمام احتمال وقوع زلزال مدمر ؟
زلزال يضرب كاناغاوا اليابانية

المصدر: رويترز
زلزال
اليابان
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
وزارة الخارجية العراقية
الأخبار العالمية
العراق يدعم البيان الثلاثي المشترك بشأن قطاع غزة
اليوم 20:38
فيضانات في الولايات المتحدة جراء العاصفة "ديبي"
الأخبار العالمية
العاصفة "ديبي" تسبب أمطارا غزيرة في ولايات أميركية
اليوم 20:25
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
الرياضة
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
اليوم 20:18
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
الرياضة
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©