السيطرة على حريق كبير في جزيرة كريت اليونانية

ذكرت وسائل إعلام يونانية اليوم الخميس أن قطاع الإطفاء سيطر على حريق كبير في جزيرة كريت. وهدد الحريق بالتحرك من المنطقة النائية الجبلية جنوب مدينة ريثيمنو نحو قرية تيمباكي، حيث يقيم الآلاف من السائحين. وسيطر رجال الإطفاء، بمساعدة المروحيات والطائرات، على الحريق. وقال أحد المسؤولين عن إدارة الإطفاء لإذاعة اليونان «هناك الكثير من الحرائق الأصغر التي نقوم بإخمادها بوجود رجال إطفاء على الأرض ومروحيات من الجو».

وقال متحدث باسم هيئة الحماية المدنية في كريت على شاشة التلفزيون، إن الحرائق لم تسفر عن وقوع إصابات. وحذرت السلطات من أن خطورة الحرائق مازالت مرتفعة بسبب الرياح القوية في جنوب اليونان.