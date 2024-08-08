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ستارمر يتعهد بمواصلة مكافحة شغب اليمين المتطرف

ستارمر يتحدث مع الشرطة لمواجهة شغب اليمين المتطرف
8 أغسطس 2024 18:01

ستارمر يتعهد بمواصلة مكافحة شغب اليمين المتطرف
دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، إلى عدم تخفيف الجهود المبذولة لمكافحة عنف اليمين المتطرّف الذي هزّ البلاد على مدى أسبوع عقب مقتل ثلاث فتيات صغيرات في هجوم طعنا بالسكين.
وساد جوّ من الارتياح المملكة المتحدة، اليوم الخميس، بعدما شهد مساء الأربعاء تظاهرات سلمية مناهضة للعنصرية.
وقال ستارمر "من المهم ألا نتوقّف هنا"، معلنا أنه سيترأس اجتماع أزمة، مع مسؤولين بارزين في الشرطة.
وأضاف، بعد زيارة مسجد في "سوليهال" (وسط إنكلترا) "رغم أن مساء الأربعاء كان هادئا، فلن نتخلى عن جهودنا".
من جهته، شكر صادق خان رئيس بلدية لندن، في رسالة على منصة "إكس"، الأشخاص الذين تظاهروا سلميا لإظهار أن العاصمة "متّحدة ضد العنصرية والإسلاموفوبيا"، والشرطيين "البواسل الذين يعملون ليلا ونهارا للحفاظ على سلامة سكان لندن".
كانت الشرطة وُضعت في حالة تأهّب قصوى استعداداً لعشرات التظاهرات العنصرية ولاحتمال اندلاع أعمال عنف جديدة، غير أنّها بدلاً من ذلك أشرفت على تجمّعات سلمية لمتظاهرين مناهضين للعنصرية.
وقالت ساره تريزيليان، البالغة 58 عاما وهي واحدة من آلاف الأشخاص الذين احتجوا مساء الأربعاء في حي "والثمستو" في لندن "أعيش في الحي ولا نريد هؤلاء الأشخاص في شوارعنا"، في إشارة إلى اليمين المتطرف.
- إظهار "الوحدة"
وحمل متظاهرون لافتات كُتب عليها "أوقفوا اليمين المتطرّف" و"أهلاً باللاجئين"، وذلك في ردّ مباشر على الأعمال العدائية التي تستهدف منذ أسبوع مساجد وفنادق تؤوي طالبي لجوء.
وأعرب مارك رولي قائد شرطة لندن، صباح اليوم الخميس، عن ارتياحه الكبير "للطريقة التي سارت بها الأمور" جراء انتشار عناصر الشرطة وبفضل تعاون السكان.
وأشاد أمام صحافيين بـ"الوحدة التي تجلت... حتى لو حضر جانحون في بعض الأماكن" للانخراط في أعمال "معادية للمجتمع".
في برمنغهام في وسط إنكلترا، تجمّع مئات الأشخاص أمام مركز مساعدة للمهاجرين. وفي مقاطع فيديو، يمكن سماع هتافات مثل "قولوها بأعلى صوت قولوها بوضوح، اللاجئون هم موضع ترحيب هنا". كذلك، ظهر البعض وهو يحمل لافتات كُتب عليها "الفاشية غير مرحّب بها".
وفي "برايتون"، شارك ألفا شخص في تظاهرة "سلمية"، وفقاً للشرطة.
ونُظمت تظاهرات أخرى في بريستول (غرب) وليفربول (شمال) قرب مبنى جمعية لمساعدة طالبي اللجوء وفي شيفيلد (شمال) وفي نيوكاسل (شمال) وأيضاً في أوكسفورد (وسط)، ثمّ تفرّق المتظاهرون في هدوء.
- معلومات كاذبة
ومرّ أسبوع على بدء المواجهات ومشاهد العنف العنصري التي تشهدها المملكة المتحدة، بعد تداول معلومات كاذبة عن المشتبه به المفترض في هجوم بسكّين استهدف حصة للرقص محورها أعمال النجمة الأميركية تايلور سويفت في ساوثبورت في شمال غرب إنكلترا. وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاث فتيات تراوح أعمارهن بين ست وتسع سنوات.
وانتشرت شائعات، في البداية على وسائل التواصل الاجتماعي، أفادت بأن المهاجم طالب لجوء مسلم. لكن تم التعريف عن المشتبه به لاحقاً على أنه أكسيل روداكوبانا المولود في مقاطعة "ويلز" البريطانية. وذكر الإعلام البريطاني أن والديه من رواندا.

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