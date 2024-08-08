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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان

مياه الفيضانات في شارع في باكستان
8 أغسطس 2024 18:19

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية المتواصلة في باكستان منذ حوالي 6 أسابيع إلى 154 قتيلاً.
وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، في بيان اليوم الخميس، أن معظم الوفيات سجلت في أقاليم البنجاب وخيبربختونخواه وبلوشستان.
وضعت باكستان وكالات الإغاثة في حالة تأهب قصوى لإجلاء السكان من المناطق الواقعة بجانب الأنهار، وذلك بعدما تجاوزت حصيلة ضحايا هطول الأمطار الموسمية 150 شخصا، كما حذرت وكالة إغاثة عالمية من أن الملايين ربما يكونوا في مرمى الخطر.
وقال فاروق أحمد المتحدث باسم وكالة الإغاثة الإقليمية إنه تم نشر الآلاف من رجال الإغاثة والمئات من القوارب في إقليم البنجاب بوسط البلاد، بعدما غمرت مياه الأمطار نهر السند الذي يتدفق من سلسلة جبال الهيمالايا إلى بحر العرب.
وقال بلال فايز، أحد العاملين من وكالة الإغاثة إن منطقة خيبر بختونخوا في شمال غرب باكستان كانت الأكثر تضررا من الفيضانات والانهيارات الأرضية وحوادث البحيرات الثلجية التي أسفرت عن مقتل 57 شخصا. وأضاف أن الآلاف من الطلاب لم يذهبوا للمدارس في الأودية بالقرب من الحدود الباكستانية مع أفغانستان والصين، بعدما اجتاحت المياه عدة جسور وطرق سريعة وطرق عادية.
وأوضح فايز أنه تم نقل أكثر من 50 ألف سائح محلي ودولي، حوصروا في أدوية الهيمالايا، إلى أماكن آمنة عبر طرق بديلة.
وقال ساردار سارفراز، كبير خبراء الأرصاد إن من المتوقع استمرار هطول مزيد من الأمطار حتى 14 أغسطس الجاري.  

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