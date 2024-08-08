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العراق يعتقل 5 متورطين في قصف قاعدة تضم قوات أميركية

قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في العراق
8 أغسطس 2024 19:37

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، اعتقال خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في استهداف قاعدة عسكرية تضم قوات أميركية، ما أسفر عن إصابة سبعة أميركيين.
وأفادت خلية الإعلام الأمني ضمن قيادة العمليات المشتركة بأنه "من خلال التحقيقات القانونية المعمّقة والاستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية، تمّ إلقاء القبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني".
ولم يذكر البيان معلومات عن الموقوفين.
واستهدف صاروخان، الاثنين، قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار بغرب العراق، ما أسفر عن إصابة "خمسة عناصر أميركيين ومتعاقدان أميركيان"، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
وشددت الحكومة العراقية في بغداد على رفضها "رفضاً قاطعاً أي اعتداء من داخل العراق أو خارجه، على الأراضي والمصالح والأهداف العراقية".
وشددت على "رفض الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، والبعثات الدبلوماسية، وأماكن وجود مستشاري التحالف الدولي، وكل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة، أو جرّ العراق إلى أوضاع وتداعيات خطيرة".

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المصدر: وكالات
عين الأسد
قاعدة عين الأسد
العراق
قاعدة عسكرية
جنود أميركيون
جنود أميركيين في العراق
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