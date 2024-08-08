من واشنطن وحتى بايدن... أهم من حكموا أميركا

ترأسَ الولايات المتحدة الأميركية 46 رئيساً منذ إعلان استقلالها عام 1776 على يد الآباء المؤسسين وحتى القادة المعاصرين.

لكن هؤلاء الرؤساء كانوا متفاوتين من ناحية القوة والتأثير، فبعضهم ساهم بشكل أو بآخر في تغيير وجه العالم وتاريخه أكثر من مرة.

فيما يلي قائمةٌ بأبرز رؤساء الولايات المتحدة والذين تميزت فترة رئاستهم ببصمة أثَّرت في العالم.

جورج واشنطن.. أول رئيس للولايات المتحدة

يَنظر له الأميركيون على أنه قائد ثورة التحرير، وهو الرئيس الوحيد الذي حصد مئة في المئة من أصوات المندوبين، واستمر حكمه بين عامي 1789 و1797.

إبراهام لينكولن.. موحد أميركا

أشهرُ من حكم الولايات المتحدة، رغم ترتيبه السادس عشر في تسلسل الرؤساء، امتدت فترة حكمه بين عامي 1861 و1865. يرجع له الفضل في إعادة توحيد البلاد التي قسمتها الحرب الأهلية بإصداره إعلان تحرير العبيد عام 1863. وبعد مرور فترة قصيرة على توليه الحكم لولاية ثانية، صُدم الأميركيون بسماع خبر اغتياله بإطلاق الرصاص.

توماس ويلسون.. الحرب العالمية الأولى

هو الرئيس الذي أمر بدخول بلاده الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء بعد عامين من الحياد. حكم لولايتين بين عامي 1913 و1921 يشتهر ويلسون بمبادئه الأربعة عشر للعلاقات الدولية.

فرانكلين روزفلت.. الحرب العالمية الثانية

حكم بين عامي 1933 و1945، وهو الرئيس الأميركي الوحيد الذي انتخِب للمنصب أربع مرات. تميزت فترة رئاستِه بأزمتين من أكبر أزمات القرن العشرين: "الكساد الكبير" والحرب العالمية الثانية التي دخلتها أميركا أيضا على غرار الحرب العالمية الأولى.

هاري ترومان.. القنبلة النووية

عندما تذكر القنابل النووية، يحضر اسم الرئيس الأميركي هاري ترومان، الذي أعطى الأمر بإلقاء القنبلتين النوويتين على مدينتي هوريشيما وناكازاكي في اليابان إبان الحرب العالمية الثانية. حكم لثمانين يوما بشكل مؤقت بعد وفاة روزفلت. ثم انتخِب للرئاسة في وقت لاحق.

جون كينيدي.. أصغر الرؤساء

كان عمره ثلاثة وأربعون عاما عندما فاز في الانتخابات عام 1960. وبرغم صغر سنه، إلا أنه اتخذ مواقف سياسية قوية في مواجهة الاتحاد السوفييتي السابق في أوج فترة الحرب الباردة، والتي كانت تهدد باندلاع حرب نووية. اغتِيل في العام الثالثِ من ولايته عام 1963 في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية.

جورج بوش الأب.. ولادة نظام عالمي جديد

ترأس الولايات المتحدة بين 1989 و1993. ترتيبه الحادي والأربعون بين الرؤساء. شهدت فترة ولايته انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، وسقوط جدار برلين، وتداعي المعسكر الاشتراكي، وقيادة حرب تحرير الكويت عام 1990. وله جملة شهيرة بعد انتهاء تلك الحربِ "ولادة النظام العالمي الجديد".

تعتبر رئاسة الولايات المتحدة الأميركية من أكثر المناصب نفوذا وقوة في العالم.

هذا العام، تتنافس كامالا هاريس نائبة الرئيس والرئيس السابق دونالد ترامب لالساعي للعودة إلى البيت الأبيض فمن منهما سيصبح سيدا لهذا البيت.

من واشنطن وحتى بايدن... أهم من حكموا أميركا#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/ppdz4fnjPj — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) August 8, 2024