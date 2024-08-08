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روسيا تواصل التصدي لتوغل حدودي أوكراني

آثار معارك إثر توغل أوكراني داخل روسيا
8 أغسطس 2024 20:51

يحاول الجيش الروسي التصدي لتوغل أوكراني حدودي كبير لليوم الثالث على التوالي، وفق ما أعلنت موسكو اليوم الخميس.
واقتحمت قوات موالية لكييف منطقة كورسك في جنوب غرب روسيا صباح الثلاثاء حيث نشرت أكثر من ألف جندي وأكثر من عشرين مدرعة ودبابة، بحسب الجيش الروسي.
ويبدو الهجوم الأكبر من الهجمات عبر الحدود التي نفّذتها أوكرانيا منذ فبراير 2022، تاريخ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها "تواصل تدمير" الوحدات الأوكرانية وتلجأ إلى الضربات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي للتصدي لها.
وذكرت أنها استدعت قوات احتياط على وجه السرعة و"تحبط محاولات التوغل" بشكل أعمق في منطقة كورسك.

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المصدر: وكالات
كورسك
توغل
الحدود
روسيا
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