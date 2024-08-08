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قتلى في قصف بالمدفعية والقنابل الجوية على أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف مضادة للدبابات في منطقة دونيتسك
8 أغسطس 2024 21:02

أدى قصف بالمدفعية والقنابل الجوية إلى مقتل خمسة مدنيين على الأقل في مناطق أوكرانية على الخطوط الأمامية للمعارك، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الخميس.
وأعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أن هجوماً روسياً أودى بشخصين في منطقة "سومي" الشمالية.
وقال فولوديمير أرتيوخ، على التلفزيون الوطني، إن قنابل جوية موجهة قتلت رجلا يبلغ من العمر 22 عاما وأخته الطفلة البالغة من العمر ست سنواتفي قرية "موغريتسيا" الحدودية.
في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، أعلن فاديم فيلاشكين رئيس الإدارة العسكرية أن "شخصين قتلا بالقصف" في كوستيانتينيفكا بالقرب من بلدة "تشاسيف يار" التي كانت مسرحا للمعارك.
وأشار إلى أن الهجمات المدفعية أصابت منازل خاصة ونشر صورة لثقوب الشظايا في جدار حديقة.
وفي مدينة نيكوبول الواقعة في جنوب شرق البلاد على نهر دنيبرو، أكد سيرجي ليساك رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أن قصفا أسفر عن مقتل رجل يبلغ 50 عاماً.
وقالت الشرطة الأوكرانية إنها تقوم بإجلاء الأطفال من أكثر المناطق خطورة في منطقة دونيتسك، وأخرجت أكثر من ألف طفل في ثلاثة أيام، بينما يحتاج 3723 غيرهم إلى الإخلاء.
وأوضح رئيس الاتصالات في شرطة منطقة دونيتسك، إن 756 أسرة تضم 1010 أطفال تم إجلاؤهم.

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المصدر: وكالات
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