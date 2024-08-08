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ترامب يقترح موعد مناظرات تلفزيونية مع هاريس

دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية
8 أغسطس 2024 23:10

اقترح المرشح الجمهوري دونالد ترامب إجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس خلال سبتمبر، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل.
وقال الرئيس الأميركي السابق، خلال مؤتمر صحافي نادر في منتجعة في ولاية فلوريدا "لقد اتفقت مع (قناة) فوكس على الرابع من سبتمبر، ومع إن بي سي... لـ10 سبتمبر، ومع ايه بي سي في 25 سبتمبر".
وأضاف ترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض "آمل بأن توافق" نائبة الرئيس على ذلك.
وتعهد الرئيس السابق بـ"انتقال سلمي" وقال "بالطبع سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة وهذا ما حصل في المرة الماضية"، مضيفا "آمل فقط أن تكون الانتخابات نزيهة".

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المصدر: وكالات
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