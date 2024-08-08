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ترامب وهاريس وافقا على موعد أول مناظرة بينهما

صورة مجمعة لترامب وهاريس
8 أغسطس 2024 23:37

أعلنت شبكة "ايه بي سي" التلفزيونية الأميركية، اليوم الخميس، أن الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب وافقا على المشاركة في مناظرة تلفزيونية في 10 سبتمبر المقبل، قبل خوضهما الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر.
وأوردت القناة، عبر منصة إكس "أكدت كل من نائبة الرئيس هاريس والرئيس السابق ترامب مشاركتهما في مناظرة عبر ايه بي سي".
قبل ذلك بقليل، قال المرشح الجمهوري إنه وافق على المشاركة في ثلاث مناظرات تلفزيونية مع منافسته الديمقراطية.
وقال الرئيس الأميركي السابق، خلال مؤتمر صحافي نادر في منتجعة في ولاية فلوريدا "اتفقت مع (قناة) فوكس على الرابع من سبتمبر، ومع إن بي سي... لـ10 سبتمبر، ومع ايه بي سي في 25 سبتمبر".

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المصدر: وكالات
الانتخابات الرئاسية الأميركية
مناظرة تلفزيونية
كامالا هاريس
دونالد ترامب
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