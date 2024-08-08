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الحكومة الصومالية تقر مشروع قانون للاقتراع العام

جانب من اجتماع مجلس الوزراء الصومالي
9 أغسطس 2024 01:04

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الصومالية، أن مجلس الوزراء أقر أمس مشروع قانون من شأنه أن يعيد نظام الانتخاب في البلاد إلى الاقتراع العام لأول مرة منذ عقود، مما ينهي عملية الاقتراع غير المباشر.
ولا بد من تصديق البرلمان على مشروع القانون ليصبح قانوناً. 
وصوَّت المشرعون في السنوات القليلة الماضية لانتخاب الرئيس، بينما انتخب رؤساء العشائر والشيوخ المشرعين في كل من الحكومة الاتحادية والولايات.
وكان من المقرر في البداية أن تنتقل البلاد إلى نظام الاقتراع المباشر عام 2020، لكن الحكومة اضطرت إلى إبقاء نظام الاقتراع غير المباشر.
وقال المتحدث باسم الحكومة فرحان جمعالى في بيان «تقود قواعد الانتخابات إلى تطبيق نظام الصوت الواحد في عموم البلاد»، مضيفاً «هذا سيعطي المواطنين الحق في التصويت والانتخاب لأول مرة منذ 55 عاماً، إنه يوم تاريخي».

 

الحكومة الصومالية
الصومال
البرلمان الصومالي
حسن شيخ محمود
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