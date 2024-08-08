ليبيا.. دعوة لآلية واضحة للإنفاق الحكومي

حسن الورفلي (بنغازي)

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند إلى ضرورة العمل بآلية مالية واضحة لمتابعة الإنفاق الحكومي، وذلك خلال لقائهما بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس أمس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن لقاء المنفي ونورلاند تمحور حول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، والدفع قدماً بالعملية السياسية، ومساعي الرئيس في التواصل مع كل الأطراف بهدف الوصول للانتخابات التي يطمح إليها كل الليبيين.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء تناول أيضاً ضرورة العمل بآلية مالية واضحة لمتابعة الإنفاق وترشيده، وزيادة الإفصاح والشفافية، مع التأكيد على التمسك بالسيادة الوطنية في إدارة الموارد.

وفي وقت سابق، التقى نورلاند في طرابلس كلاً من محافظ مصرف ليبيا المركزي، والمكلف تسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والقائم بالأعمال المصري، والسفير التركي لدى ليبيا.