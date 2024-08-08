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«الصليب الأحمر»: السودان يواجه أزمة صحية مع تفاقم أزمة الغذاء

طفل سوداني نازح في مخيم زمزم (رويترز)
9 أغسطس 2024 01:05

جنيف (وام) 

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أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن السودان يواجه أزمة صحية مع تدمير البنية التحتية الطبية، وأن اثنين من كل ثلاثة مدنيين لم يعودوا قادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية بعد أن أُجبرت معظم مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في البلاد على إغلاق أبوابها نتيجة النزاع.
وقالت اللجنة، في بيان لها أمس، بجنيف، إن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين فيها لها عواقب وخيمة في ظل تفاقم أزمة الغذاء، مشددة على أن مراكز الرعاية الصحية ضرورية للوقاية من سوء التغذية واكتشافه وعلاجه.
وقالت أميلي شباط التي تشرف على البرامج الصحية للجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، إن الوضع في العيادات الصحية كارثي، حيث يفتقد الجرحى إلى الأدوية والغذاء والماء، كما أن كبار السن والنساء والأطفال محرومون من العلاجات الأساسية مثل غسيل الكلى أو أدوية مرض السكري، وغيرها.
وأضافت اللجنة أن توفير الرعاية الصحية التزام بموجب القانون الإنساني الدولي، وشددت على أنه يجب السماح للعاملين في المجال الطبي بأداء واجباتهم وفقاً لأخلاقيات الطب في بيئة آمنة ومأمونة.
وفي وقت سابق، أعربت دولة الإمارات في بيان عن قلقها البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان وانعدام الأمن الغذائي الشديد الذي يؤثر على أكثر من 25 مليون مواطن سوداني.
كما أعربت عن قلقها الشديد عقب إعلان المجاعة في أجزاء من شمال دارفور، خاصة في مخيم زمزم الذي يؤوي أكثر من نصف مليون نازح، واحتمال حدوث مجاعة في مخيمي أبو شوك والسلام، والولايات السودانية التسع الأخرى التي يعيش سكانها في ظل مستويات جوع كارثية.
وفي هذا الصدد، رحبت دولة الإمارات، خلال البيان، بالاجتماع الذي عقده مجلس الأمن، والذي رّكز على الضرورة الملحة لمواجهة حالة المجاعة في السودان، مشددة على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي تركيزه على السودان.
كما أكدت أن الأزمة الإنسانية في السودان تتطلب استجابةً طارئة تساعد في تأمين وقف إطلاق النار، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع.

أزمة الغذاء
الأمن الغذائي
السودان
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الصليب الأحمر
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