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الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة ويعين المدوري خلفاً له

قيس سعيد يستقبل رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري
9 أغسطس 2024 01:05

تونس (وكالات) 

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أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الحكومة أحمد الحشاني بعد عام واحد من توليه المنصب.
وأصدر سعيد قراراً، مساء أمس، بتعيين وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري في منصب رئيس الحكومة، ضمن تعديل جزئي. 
والمدوري، «50 عاماً»، متخصص في القانون والإدارة، وعمل مديراً في الصناديق الاجتماعية قبل أن يتم تعيينه من قبل الرئيس وزيراً للشؤون الاجتماعية في مايو الماضي. 
وتأتي هذه الخطوة قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر. 
وتواجه الحكومة تحديات لإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل والحد من ارتفاع الأسعار وتناقص المواد الأساسية ومواجهة مخاطر شح المياه بسبب استمرار الجفاف لسنوات متتالية.
وفي وقت سابق، أودع الرئيس التونسي قيس سعيد، ملف ترشحه رسمياً لولاية ثانية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبل يوم واحد من غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية.

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