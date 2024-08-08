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العراق يعلن توقيف 5 متورطين باستهداف «عين الأسد»

مركبات عسكرية أميركية في قاعدة «عين الأسد» الجوية
9 أغسطس 2024 01:04

هدى جاسم (بغداد)

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العراق يعتقل 5 متورطين في قصف قاعدة تضم قوات أميركية

أعلنت السلطات العراقية، أمس، اعتقال خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في استهداف قاعدة عسكرية تضم قوات أميركية، ما أسفر عن إصابة سبعة أميركيين.
وأفادت خلية الإعلام الأمني ضمن قيادة العمليات المشتركة بأنه من خلال التحقيقات القانونية المعمّقة والاستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية، تمّ إلقاء القبض على خمسة متورطين بهذا الفعل غير القانوني.
ولم يذكر البيان معلومات عن الموقوفين، وما إذا كانوا يرتبطون بجهة معينة.
واستهدف صاروخان الاثنين الماضي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب العراق، ما أسفر عن إصابة خمسة عناصر أميركيين ومتعاقدين آخرين، وفق ما أفاد مسؤول في «البنتاجون».
في الأثناء، نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الأنباء عن وجود «إرباك أمني» في محافظة نينوى وغربها، وعبر الحدود مع سوريا.
وقالت العمليات المشتركة، في بيان لخلية الإعلام الأمني، إنه بالوقت الذي تستمر فيه قواتنا بعملياتها الاستباقية وضرباتها ضد فلول تنظيم «داعش» الإرهابي، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود إرباك أمني ووضع غير مستقر في قاطع نينوى وغربها والحدود مع سوريا، وهذه المعلومات غير صحيحة وبعيدة جداً عن الواقع.
وأكد، أن هناك انتشاراً وسيطرة عالية المستوى لقواتنا الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرة إلى أن الحدود العراقية مع جميع دول الجوار، تشهد تطوراً كبيراً على مستوى التحصين والمراقبة وكل المستلزمات القتالية والفنية والإدارية، مع وجود احتياط كفوء كبير ومدرب من جميع صنوف واختصاصات القوات الأمنية.

عين الأسد
قاعدة عين الأسد
العراق
السلطات العراقية
قاعدة عسكرية
القوات الأميركية
القوات الأميركية في العراق
خلية الإعلام الأمني
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