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البرازيل تقرر طرد سفير نيكاراغوا

مبنى وزارة خارجية البرازيل
9 أغسطس 2024 00:28

قررت الحكومة البرازيلية طرد سفيرة نيكاراغوا في برازيليا فولفيا باتريشيا كاسترو، بعد أن طردت ماناغوا كبير دبلوماسيي البرازيل، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي برازيلي الخميس.
وقال المصدر إن العلاقات توترت بين البلدين في الأشهر الأخيرة بعد أن طردت نيكاراغوا سفير البرازيل بعد أن تغيب عن حفل رسمي، فيما ردت برازيليا بالمثل الآن.
وقال المصدر إن برينو دي سوزا لم يكن الدبلوماسي الوحيد الذي غاب عن الحدث.
وفقًا للعديد من وسائل الإعلام المعارضة في نيكاراغوا في المنفى، كان الحدث هو إحياء ذكرى ثورة "الساندينستا" في نيكاراغوا في 19 يوليو الماضي والتي أدت في النهاية إلى وصول الرئيس دانييل أورتيغا إلى السلطة.
ولم تعلق السلطات النيكاراغوية على أي من عمليتي الطرد.

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المصدر: آ ف ب
البرازيل
طرد سفير
نيكاراغوا
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