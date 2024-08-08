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الإعدام بحق 26 في قضية تمرد في الكونغو الديمقراطية

محاكمة قضية تمرد في الكونغو الديمقراطية
9 أغسطس 2024 00:41

أصدرت محكمة عسكرية في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، الخميس، أحكاما بالإعدام على 26 شخصا بينهم 21 فارا لمشاركتهم في حركة تمرد.
ودانت المحكمة المتهمين بارتكاب "جريمة حرب" و"المشاركة في حركة تمرد" و"الخيانة"، وفقا للحكم الذي أصدرته محكمة كينشاسا العسكرية.
تنشط الحركة في مقاطعة شمال كيفو، شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وطلب الادعاء، في هذه المحاكمة التي بدأت في 24 يوليو الماضي، إصدار 25 حكما بالإعدام وآخر بالسجن 20 عاما في حين طلب الدفاع تبرئة خمسة متهمين حاضرين في المحاكمة في كينشاسا.
ورفضت المحكمة، الخميس في بداية الجلسة، طلب محامي متهم حوكم غيابيا إعادة فتح المداولات لصالحه. وطلبت المحكمة مثول المتهم أمامها.
وأشار العقيد روبير إيفومي رئيس المحكمة إلى أن أمام المتهمين الخمسة، الذين حضروا المحاكمة، خمسة أيام لاستئناف الحكم.

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المصدر: آ ف ب
الكونغو الديمقراطية
إعدام
تمرد
محكمة عسكرية
كينشاسا
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