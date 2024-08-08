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أميركا ومصر وقطر: اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على الطاولة

عائلة فلسطينية تجلس قرب مبان مدمرة بمخيم المغازي للاجئين وسط غزة (أ ف ب)
9 أغسطس 2024 01:06

قال زعماء قطر ومصر والولايات المتحدة، في بيان مشترك صدر الخميس، إن اتفاقا إطاريا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة جاهز وهو الآن على الطاولة، مؤكدين أنه لم يبق سوى تفاصيل خاصة بالتنفيذ.
ودعا الزعماء إلى استئناف المحادثات "الملحة" يوم 15 أغسطس الجاري في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية في الاتفاق المقترح والبدء في تنفيذه بدون أي تأجيل.
وقال البيان "لقد حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم. حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".
وأكد الزعماء "عملنا لشهور للتوصل إلى اتفاق إطاري وهو الآن على الطاولة ويتبقى فقط التفاصيل الخاصة بالتنفيذ"، مضيفين "نحن، بوصفنا وسطاء، مستعدون لتقديم الاقتراح النهائي لحل القضايا المتبقية المتعلقة بالتنفيذ بطريقة تلبي توقعات جميع الأطراف".

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