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العاصفة ديبي تضرب اليابسة في تشارلستون الأميركية

العاصفة ديبي تضرب اليابسة في تشارلستون الأميركية
9 أغسطس 2024 09:45

ضربت العاصفة المدارية ديبي اليابسة للمرة الثانية شمال شرقي مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأميركية أمس متسببة في هطول أمطار غزيرة على ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا الساحليتين.

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ووصلت العاصفة إلى الشاطئ مجدداً بالقرب من خليج بولز في ساوث كارولاينا، وذلك بعد ثلاثة أيام من ضربها لساحل خليج فلوريدا بعد أن تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى يوم الاثنين، ثم انتقلت عبر شمال فلوريدا وجورجيا إلى ساحل المحيط الأطلسي فيما يتوقع أن تصل خلال الأيام المقبلة إلى ماريلاند وواشنطن وشمال ولاية نيويورك وفيرمونت.

المصدر: وام
عاصفة
أميركا
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