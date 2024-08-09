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تضاعف الخسائر جراء الكوارث الطبيعية في الصين

تضاعف الخسائر جراء الكوارث الطبيعية في الصين
9 أغسطس 2024 10:41

قالت الحكومة الصينية إن الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة أدت إلى مضاعفة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في يوليو مقارنة بالعام السابق.
وذكرت وزارة إدارة الطوارئ أن الكوارث الطبيعية كبدت الصين خسائر اقتصادية بقيمة 76.9 مليار يوان (10.1 مليار دولار) الشهر الماضي، و88 بالمئة منها ناجم عن الأمطار الغزيرة أو الفيضانات وتبعاتهما.
وأظهرت بيانات الوزارة أن هذه هي أكبر خسائر تقع في شهر يوليو تموز منذ عام 2021.
وأضافت الوزارة أن الكوارث الطبيعية خلال الشهر أضرت بنحو 26.4 مليون شخص، من بينهم 328 قتيلا أو مفقوداً، في أرجاء الصين.
وأجلت السلطات خلال الشهر 1.1 مليون شخص، وانهار 12 ألف منزل وتضرر 157 ألف منزل آخر وحوالي 2.42 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.

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المصدر: رويترز
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