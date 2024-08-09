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إصابة عدة أشخاص جراء حريق بسجن جنوب ألمانيا

إصابة عدة أشخاص جراء حريق بسجن جنوب ألمانيا
9 أغسطس 2024 13:01

 أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة إثر اندلاع حريق في سجن ببلدة ميمينجن بجنوب ألمانيا أمس الخميس. وقال متحدث باسم الشرطة إن أحد حراس السجن لاحظ في البداية دخانا يتصاعد من إحدى الزنازين. وتمكن حراس السجن بسرعة من إطفاء الحريق وإخراج السجين من الزنزانة التي اشتغل فيها الحريق. 
ومع ذلك عانى السجين 27/ عاما/ وسجين آخر من آثار استنشاق الدخان الناجم عن الحريق. كما تأثر عشرات الحراس الذين تم نشرهم لاحتواء الحادث بالأبخرة. ونقل بعضهم إلى المستشفى، لكن لم يصب أحد بجروح خطيرة. ولم تكن هناك حاجة لإخلاء السجن. وتقول الشرطة إنها تفترض أن السجين أشعل الحريق عمداً في الزنزانة.

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